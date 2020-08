Austria, secondo atto: GP di Stiria live su Sky

Il Motomondiale concede il bis al Red Bull Ring: nessuna sosta, a una settimana dal GP d'Austria sullo stesso circuito va in scena il GP di Stiria. Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14: le gare in diretta domenica su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ecco il programma completo

Il Motomondiale resta in Austria, seconda gara dopo le emozioni vissute domenica al Red Bull Ring di Spielberg. Sarà possibile seguire gli appuntamenti delle tre classi in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Il via giovedì con la conferenza piloti: parole di Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP), Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Jack Miller (Pramac Racing) e Joan Mir (Suzuki Ecstar). Da venerdì le prime prove libere: il programma si aprirà con la Moto3 alle 8.55, sabato le qualifiche e domenica le gare. Vediamo il programma nei dettagli.

GP di Stiria, la programmazione

Giovedì 20 agosto

Ore 14.15: Paddock Live Pit Walk

Ore 17.00: Conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 21 agosto

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.15: Talent Time

Sabato 22 agosto

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 17.30: conferenza stampa piloti

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.15: Talent Time

Domenica 23 agosto

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy