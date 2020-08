Agente Marquez: "Non è stupido, ha seguito medici"

Ieri l'ufficialità dell'assenza di Marc Marquez per almeno 2-3 mesi attraverso il comunicato Honda, ora il l Manager del pilota Emilio Alzamora ha parlato in diretta a Sky intervistato da Sandro Donato Grosso: "Ora c'è una linea chiara, Marc è più sereno, sa quali siano i passi da fare più logici per guarire al 100%"

Qual è l’umore di Marquez, come sta vivendo questo momento?



"Ora è più tranquillo. Sta bene, è sereno, come ha spiegato Puig dopo quello che è successo è normale ch venissero valutate altre opinioni per non sbagliare ancora. Ora c’è una linea, Marc sa che passi deve seguire per tornare al 100% della forma".

Fareste scelte diverse se poteste tornare indietro?

"Sì, è logico, ma il medico di fiducia di Marc aveva dato le prime indicazioni, il pilota non è stupido, segue il suo medico, ma ormai è andata così.... Ora i tempi necessari per il decorso sono chiari, questo è l'importante".

Dallo studio interviene Guido Meda: "Ora Marc si prende tutto il massimo tempo necessario perché ci sia una vera guarigione biologica dell’osso?"

"Marc segue quello che dicono i medici. Anche noi dobbiamo capire i tempi che fissano i protagonisti. Ora sembra che siano questi, sono chiari, bene, perciò si è presa questa decisione".

Si parla di propfessionisti, ne sono subentrati altri?

"Con una seconda operazione si è presa la decisione di valutare anche altre opinioni per non sbagliare un’altra volta".

Quando pensa a questo Mondiale Marc cosa dice, come lo vede?

"Non lo so, dovete chiederlo a lui…Quanto è successo gli servirà per il futuro, la cosa importante è avere le diee chiare".

Di nuovo Guido Meda: L'errore è stato seguire il medico che ha detto 'Se vuoi andare vai', secondo voi?

"Secondo noi è chiaro che quando è successo qualcosa che non era previsto dai medici, perchè è chiaro che neanche loro volessero quello che è successo...noi parliamo chiaro, non c'è niente da nascondere. Con queta seconda opinione si è capito che ci sono queste tempistiche, è stata fatta chiarezza".