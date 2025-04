Straordinario successo dello spagnolo, nuovo leader del Mondiale: il pilota Fantic, scivolato dalla prima fila alla 12^posizione per via di una disastrosa partenza, è stato capace di una strepitosa rimonta a Lusail. Sul podio anche Oncu e Gonzalez, out Dixon. Vietti chiude 7°, Arbolino 20°

Canet rimedia e rimonta. Fino alla vittoria, la prima di quest’anno che vale anche la leadership del mondiale. Partito malissimo, s’è visto sfilare da mezza griglia al via, dopo che la sua moto s’è impennata, lo spagnolo della Fantic che aveva un ottimo passo già in prova ha ricucito fino a trovarsi a tu per tu con Holgado e Oncu, sorprendenti rookie, protagonisti di una corsa maiuscola dopo una convincente prestazione in qualifica. Persino Gonzalez ha dovuto cedere al turco che l’ha tenuto a bada fino al traguardo. Holgado da parte sua non ha avuto riguardi per nessuno. Ha chiuso quarto, sgomitando con tutti, dietro Gonzalez che scattava dalla pole position.