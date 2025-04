Il pilota del team Gresini, 6° al traguardo a Lusail, si è scusato con Di Giannantonio dopo averlo tamponato in gara (la direzione gara gli ha poi inflitto un long lap penalty): "Mi ha attaccato e ho provato a rispondere, non era né il momento né il posto per farlo. Ho fatto un errore, non posso dire nient'altro e mi scuso con lui e il suo team. Ho avuto troppa fretta, lui ha fatto la manovra giusta. Ho sbagliato completamente io e gli ho rovinato la gara"

Sesto posto in Qatar per Alex Marquez, protagonista di una gara piuttosto movimentata. In primis il contatto al via con suo fratello Marc: "Abbiamo parlato perché non sapevo cosa fosse successo alla prima curva. Mi ha detto che ha chiuso il gas perché aveva perso aderenza al posteriore. L'ho toccato un po' ma non è successo niente". E poi il tamponamento a Fabio Di Giannantonio.