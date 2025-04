La regola della pressione minima delle gomme (i piloti devono rispettare il limite di 1,80 bar all'anteriore e di 1,68 bar al posteriore per il 60% della gara lunga) costa carissima a Maverick Vinales, protagonista di una super gara in Qatar chiusa al 2° posto alle spalle di Marc Marquez: il pilota Ktm Tech3 è stato penalizzato di 16 secondi e retrocesso in 14^ posizione, con Bagnaia 2° e Morbidelli sul podio

HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA