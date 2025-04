Moto3, vince Piqueras al fotofinish. Rossi quinto

Piqueras, la beffa all'ultimo metro. Meritava tanto quanto Furusato, bravi entrambi ad arrivare in volata, ma il giapponese, va detto, scattava dalla dodicesima casella. Quindi, rimonta e lotta pulita ma decisa, con Yamanaka, il predestinato per come ha chiuso prove e qualifiche, e Rueda, il favorito per come sta correndo da inizio stagione. Il giro finale è da rivedere, più e più volte, il giapponese è uscito in testa dall'ultima curva. Sembrava fatta ma Piqueras gli si è incollato dietro e l'ha bruciato al foto finish (per 9 millesimi). Yamanaka s'è preso il terzo gradino del podio, fatto storico perché due giapponesi nei primi tre posti non si vedevano dall'India 2023. Rueda, sornione e pronto a giocarsela nel finale, sempre a tiro dei primi due, s'è dovuto ritirare all'ultimo giro per problemi tecnici. Campionato apertissimo. Lo spagnolo della Ktm si è visto passare in classifica da Piqueras, subentrato al comando con un solo punto di vantaggio. Giù dal podio è rimasto Kelso, quarto per 55 millesimi.