Warm up: Dovizioso il più veloce, 8° Rossi

Pol Espargaró, Nakagami e Mir (ossia i piloti in prima fila in griglia) confermano di avere un ottimo passo anche nel warm up. Ma il migliore è Dovi, (8° in griglia), con il tempo di 1'24.126. Miller: dalla risonanza di questa mattina non è emerso nulla di grave, ma il pilota ha ancora un forte dolore al deltoide del braccio destro dopo la caduta nelle Libere 3. La gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

MotoGP, i tempi del warm up:

1 Andrea DOVIZIOSO 1'24.126

2 Joan MIR 1'24.312

3 Takaaki NAKAGAMI 1'24.353

4 Johann ZARCO 1'24.364

5 Maverick VIÑALES 1'24.509

6 Jack MILLER 1'24.540

7 Fabio QUARTARARO 1'24.627

8 Valentino ROSSI 1'24.654

9 Franco MORBIDELLI 1'24.682

10 Brad BINDER 1'24.729

11 Pol ESPARGARO 1'24.758

12 Danilo PETRUCCI 1'24.793

13 Cal CRUTCHLOW 1'24.836

14 Alex RINS 1'24.855

15 Bradley SMITH 1'24.935

16 Alex MARQUEZ 1'24.935

17 Michele PIRRO 1'24.974

18 Miguel OLIVEIRA 1'24.999

19 Iker LECUONA 1'25.023

20 Aleix ESPARGARO 1'25.222

21 Tito RABAT 1'25.404

22 Stefan BRADL 1'25.495

Miller: radiografia ok. Ducati: interessamento per Marini

Aggiornamenti sulle condizioni di Miller (caduto ieri nelle Libere 3) dal box Pramac, attraverso le parole di Guidotti: "La risonanza svolta questa mattina non ha evidenziato nulla di grave, ma lui ha ancora molto dolore al deltoide del braccio destro, i problemi emergono soprattutto nei cambi di direzione e in accelerazione". Sul rientro di Bagnaia: "Ha tolto i punti venerdì, tutto procede prosegue positivamente". Infine una battuta sul mercato, che si è acceso dopo l'addio di Dovizioso alla Ducati, ufficializzato dallo stesso pilota settimana scorsa: "C'è un interessamento Ducati per Marini, probabilmente a Misano arriveremo con le idee più chiare".

I dubbi sulle gomme

Ieri quasi tutti i piloti hanno scelto la media per tutti al posteriore, ma oggi la situazione potrebbe cambiare: non per KTM, probabilmente, ma per alcuni come Ducati e Rossi. La maggior parte dei piloti, infatti, ha affrontato il warm up con la soft. Yamaha, Meregalli: "La temperatura sarà decisamente più bassa rispetto a ieri, così come altri team anche noi stiamo considerando la soft come opzione per la gara".

Moto2, i tempi del warm up: 1° Canet

1 Aron CANET 1'28.666

2 Sam LOWES 1'28.861

3 Augusto FERNANDEZ 1'28.945

4 Marcel SCHROTTER 1'28.967

5 Jorge MARTIN 1'29.033

6 Remy GARDNER 1'29.063

7 Somkiat CHANTRA 1'29.076

8 Luca MARINI 1'29.134

9 Thomas LUTHI 1'29.159

10 Tetsuta NAGASHIMA 1'29.170

11 Marco BEZZECCHI 1'29.175

12 Jake DIXON 1'29.209

13 Fabio DI GIANNANTONIO 1'29.330

14 Edgar PONS 1'29.370

15 Nicolò BULEGA 1'29.413

16 Joe ROBERTS 1'29.425

17 Hector GARZO 1'29.438

18 Xavi VIERGE 1'29.469

19 Lorenzo BALDASSARRI 1'29.496

20 Enea BASTIANINI 1'29.503

21 Andi Farid IZDIHAR 1'29.510

22 Jorge NAVARRO 1'29.589

23 Marcos RAMIREZ 1'29.606

24 Stefano MANZI 1'29.715 1.049

25 Dominique AEGERTER 1'29.721

26 Lorenzo DALLA PORTA 1'29.827

27 Simone CORSI 1'30.141

28 Bo BENDSNEYDER 1'30.318

29 Kasma DANIEL 1'30.678

30 Alejandro MEDINA 1'31.001

Moto3, i tempi del warm up: Vietti 3°

1 Ayumu SASAKI 1'36.253

2 Raul FERNANDEZ 1'36.281

3 Celestino VIETTI 1'36.380

4 Albert ARENAS 1'36.503

5 Ai OGURA 1'36.566

6 Tony ARBOLINO 1'36.585

7 Deniz ÖNCÜ 1'36.622

8 Gabriel RODRIGO 1'36.654

9 Kaito TOBA 1'36.823

10 Andrea MIGNO 1'36.866

11 Filip SALAC 1'36.886

12 Darryn BINDER 1'36.889

13 Riccardo ROSSI 1'36.990

14 Dennis FOGGIA 1'37.034

15 Jaume MASIA 1'37.101

16 Niccolò ANTONELLI 1'37.113

17 Sergio GARCIA 1'37.117

18 Jeremy ALCOBA 1'37.184

19 Romano FENATI 1'37.199

20 Tatsuki SUZUKI 1'37.212

21 Carlos TATAY 1'37.329

22 Alonso LOPEZ 1'37.349

23 Stefano NEPA 1'37.422

24 Barry BALTUS 1'37.591

25 Maximilian KOFLER 1'37.598

26 Yuki KUNII 1'37.621

27 John MCPHEE 1'37.662

28 Davide PIZZOLI 1'37.670

29 Jason DUPASQUIER 1'37.736

30 Ryusei YAMANAKA 1'38.084