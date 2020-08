GP Stiria, gara della MotoGP alle 14 LIVE su Sky

È un Mondiale che sta riservando continui colpi di scena in pista e fuori. La notizia forse più clamorosa è che Marc Marquez starà lontano dalle gare per altri due-tre mesi. Questo recita il comunicato della Honda, che fa chiaramente intendere che il danno all’omero destro è più grave del previsto, anche per via della doppia operazione. Il fatto è che anche senza Marquez, un vero candidato alla successione ancora non si è proposto. La pole del GP di Stiria, la prima della KTM in MotoGP, è andata a Pol Espargaró, che è stato velocissimo tutto il fine settimana. Secondo tempo in qualifica per Nakagami, che tiene alto l’onore della Honda, seguito da Johann Zarco, autore di una vera e propria impresa. Operato mercoledì al polso destro, il pilota francese è sceso in pista per pochi giri per non forzare e ha comunque fatto un tempo più lento di soli 52 millesimi dalla pole. Zarco però partirà dalla pit lane, sanzione comminata dopo l’incidente con Morbidelli. Per questo motivo Dovizioso e Rossi scalano di una posizione, partiranno rispettivamente ottavo e quattordicesimo. Posizioni da cui è difficile rimontare, sebbene il passo dei due piloti italiani è ottimo e in una gara dai continui colpi di scena, nessun risultato si può escludere. L'appuntamento con la MotoGP è alle 14, evento preceduto dalla gara della Moto3 alle 11 e dalla gara della Moto2 alle 12:20: la domenica del GP di Stiria è in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Il GP di Stiria live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno:

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy