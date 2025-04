Dopo l'ultimo bollettino medico diffuso da Aprilia di lunedì 14 aprile, in cui si precisa come le condizioni di Jorge Martin siano stabili e che lo spagnolo abbia passato una notte tranquilla all'Hamad General Hospital di Doha, Jorge ha parlato ai suoi follower attraverso il suo accont Instagram: "Grazie Dio. Sarebbe potuto andare molto peggio". E sotto al post e sui profili dei suoi rivali sono tanti i messaggi di solidarierà a lui indirizzati GP QATAR: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Jorge Martin ha passato una notte tranquilla all'Hamad General Hospital, dov'è ricoverato a causa di uno pneumotorace oltre a varie fratture costali sul lato destro del corpo, rimediate a seguito della caduta di domenica 13 aprile. Al 17° giro della gara in Qatar che lo vedeva rientrare dopo gli infortuni del pre-stagione, lo spagnolo è stato tradito da un cordolo rialzato e, finito in terra, è stato anche colpito dalla moto di Fabio Di Giannantonio, nonostante il tentativo dell'italiano di scartare verso l'interno della pista per evitarlo. Dopo i primi accertamenti fatti in ospedale, a chiarirne le condizioni è l'ultimo comunicato Aprilia, rilasciato nella mattinata di lunedì 14 aprile: "Jorge Martin ha passato la notte all'Hamad General Hospital. Non si evidenziano alterazioni traumatiche a carico dell’encefalo, della colonna cervicale e degli organi addominali. Un aggiornamento riguarda le fratture costali degli archi costali posteriori che risultano essere otto, dalla prima all’ottava e ulteriori tre fratture costali a carico degli archi laterali, dalla settima alla nona. Si nota anche una minima soffusione pleurica nel contesto dello pneumotorace noto. Jorge rimarrà all'Hamad International Hospital per qualche giorno sino a risoluzione dello pneumotorace". Approfondimento Incidente Martin, la ricostruzione

Le prime parole Direttamente dal suo letto di ospedale Jorge Martin ha mandato un messaggio ai propri follower: "Grazie a Dio, sarebbe potuto andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati...", il messaggio che accompagna il post con due foto dello spagnolo. Ricordiamo che il campione del mondo era stato costretto a saltare le prime tre gare del Motomondiale 2025 per l'infortunio alla mano rimediato nei primi test invernali a Sepang in Malesia. Ora questo nuovo stop che non sarà breve. Per Martin un 2025 ormai irrimediabilmente compromesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jorge Martin Almoguera (@89jorgemartin)