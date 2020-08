Rea a la Kawasaki scatenati nei 15' del warm-up della Superbike: chiude al comando e cerca riscatto dopo un sabato complicato. Redding però non molla e lo tallona. Gara-2 alle 14: la Superbike è in diretta su Sky Sport canale 208

Jonathan Rea come un fulmine. Il pilota della Kawasaki ha chiuso al comando con il tempo di 1:50.142 i 15 minuti del warm up ad Aragon. E' qui che è in corso il quarto round del Mondiale Superbike. Dopo la batosta di sabato, battuto in Gara-1 dalle Ducati e scivolato al secondo posto nella classifica iridata dietro agli scarichi di Scott Redding, Rea è evidentemente proiettato al riscatto nella giornata di oggi. Scott Redding però non lo molla e ha un distacco di due decimi. Settimo crono per Chaz Davies, nono Michael Rinaldi.