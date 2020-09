Nuova dimostrazione di forza in Supersport per Locatelli, imprendibile. De Rosa completa la doppietta italiana battendo Cluzel, Mahias e Oettl giù dal podio. Rodriguez vince partendo trentesimo nella 300, Buis allunga in classifica. Tutto live Sky Sport MotoGP: domenica gara 2 in pista alle 14.00

Nuova pole position, nuovo record della pista (1’53”003) e nuova vittoria per Andrea Locatelli e il team Bardahl Evan Bros, sempre più senza rivali in Supersport. Con l’ottavo successo stagionale, il bergamasco eguaglia il record per il maggior numero di successi in una sola stagione, puntando a nove in vista di Gara 2. Dopo la vittoria di Michael Ruben Rinaldi in Superbike, anche nella 600 è l’Italia a farla da padrona grazie al secondo posto di Raffaele De Rosa, che completa la doppietta tricolore. Mentre Locatelli ha mantenuto la testa dall’inizio alla fine, facendo la differenza nella seconda parte di gara, De Rosa si è dovuto disimpegnare con Jules Cluzel e lo ha battuto per la seconda posizione. Una prima parte di gara competitiva è stata cruciale per il rider di casa MV Agusta, che migliora la terza piazza di settimana scorsa. Cluzel è appunto terzo, di gran lunga davanti alle Kawasaki di Lucas Mahias, Philipp Oettl e Manuel Gonzalez. Peter Sebestyen è arrivato vicinissimo allo spagnolo senza però riuscire a beffarlo sul traguardo, terminando quindi settimo precedendo Danny Webb, Corentin Perolari e Federico Fuligni, che chiude la top-10. A punti anche Axel Bassani (13°) e Kevin Manfredi (14°), più distante Luigi Montella (18°). Tra i protagonisti sono finiti a terra Steven Odendaal, Isaac Vinales (scattato secondo) e Can Oncu.