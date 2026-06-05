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Caso Marquez a Jerez, arriva la regola di ingresso (e uscita) box nei circuiti MotoGP

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La Grand Prix Commission ha ufficializzato un aggiornamento al regolamento che riguarda l'ingresso e l'uscita dalla corsia box, un aspetto venuto alla luce dopo il taglio di corsia di Marc Marquez nella Sprint di Jerez. Il GP d'Ungheria è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno

MARQUEZ RIENTRA AI BOX DALLA PIT LANE: LA RICOSTRUZIONE

Dopo il caso di Marc Marquez, che nella Sprint di Jerez aveva tagliato la corsia per rientrare in pit lane il più in fretta possibile e prendere la moto da bagnato in seguito a una scivolata all'ultima curva, era venuto alla luce un 'buco' nel regolamento Fim. A distanza di oltre 40 giorni, e dopo un aggiornamento al protocollo comunicato dalla Race Direction in occasione del GP di Le Mans, la Grand Prix Commission ci ha messo una pezza definitiva, ufficializzando un aggiornamento nel venerdì del Balaton Park che riguarda tutte le sessioni del weekend e chiaramente tutti i circuiti del Mondiale.

Il regolamento approvato dalla Grand Prix Commission

"Le procedure della pit lane sono state aggiornate ufficialmente nel regolamento, in linea con il protocollo di entrata in pit lane emesso dalla Direzione Gara in occasione del Gran Premio di Francia. In tutte le sessioni in pista, comprese le gare, l'unico accesso (e uscita) dalla pit lane consentito avviene tramite il punto e il percorso di entrata/uscita designati, definiti dalla linea bianca tratteggiata, seguendo la corsia di entrata della pit lane e attraversando il punto di rilevamento cronometrico designato. In ogni caso si applicano le indicazioni specifiche emesse dalla Direzione Gara per ciascun circuito, che definiscono i percorsi vietati. Qualora la linea bianca tratteggiata non venga attraversata o la corsia di entrata/uscita della pit lane non venga utilizzata per intero, i Commissari potranno comminare le penalità ritenute appropriate".

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