La Grand Prix Commission ha ufficializzato un aggiornamento al regolamento che riguarda l'ingresso e l'uscita dalla corsia box, un aspetto venuto alla luce dopo il taglio di corsia di Marc Marquez nella Sprint di Jerez. Il GP d'Ungheria è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno

Dopo il caso di Marc Marquez, che nella Sprint di Jerez aveva tagliato la corsia per rientrare in pit lane il più in fretta possibile e prendere la moto da bagnato in seguito a una scivolata all'ultima curva, era venuto alla luce un 'buco' nel regolamento Fim. A distanza di oltre 40 giorni, e dopo un aggiornamento al protocollo comunicato dalla Race Direction in occasione del GP di Le Mans, la Grand Prix Commission ci ha messo una pezza definitiva, ufficializzando un aggiornamento nel venerdì del Balaton Park che riguarda tutte le sessioni del weekend e chiaramente tutti i circuiti del Mondiale.