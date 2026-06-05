Ancora un record della pista per il leader del Mondiale, il più veloce nel venerdì del Balaton Park. Alle sue spalle Pratama e Almansa. Settimo Adrian Fernandez, che precipita in classifica dopo la clamorosa squalifica dai primi 6 GP per irregolarità tecniche. Pini e Bertelle direttamente al Q2, mentre Carraro sarà costretto a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Super Quiles , lo spagnolo mette tutti dietro con distacco, sulla pista ungherese ancora sporca e in condizioni di vento trasversale. Al terzo giro il pilota di Aspar Martinez aveva già ritoccato il record della pista , abbassato ancora all’undicesimo passaggio. La partenza fortissima del leader del Mondiale mette in allarme i diretti avversari in classifica, che dovranno sudare sabato per non perdere il treno dello spagnolo.

Pratama e Almansa alle spalle di Quiles

Alvaro Carpe ha rischiato di dovere passare dalla Q1, fermandosi in tredicesima posizione, Adrian Fernandez ha fatto meglio, col settimo tempo, ma il pilota di Leopard corre con la squalifica che pende sopra la sua testa per irregolarità tecniche (la sua squadra ha fatto subito ricorso, ma al momento rischia di perdere tutti i punti conquistati da inizio stagione tranne quelli conquistati al Mugello). Dietro Quiles spuntano i nomi di Pratama, Almansa, tra i più veloci fin dal mattino e Munoz, ormai tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio in Indonesia, nel 2025, che ha condizionato il suo inizio di stagione.