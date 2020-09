Nelle ultime ore sono circolate voci sul ritiro di Valentimo Rossi e un passaggio di Andrea Dovizioso alla Petronas per il 2021. Tutto questo non risulta: in questo momento Dovi ha solo offerte da test rider e Vale vuole continuare e sta perfezionando l'accordo con Petronas. Il pesarese più volte ha spiegato le sue intenzioni



Nel weekend il Motomondiale al Mugello: tutto in diretta sul canale 208 di Sky