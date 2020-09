Questa settimana torna il Motomondiale e torna anche Pecco Bagnaia: il pilota del Team Pramac ha ottenuto l'idoneità a correre, è guarito dall'infortunio di Brno e dunque rientrerà in pista sul circuito di Misano. Domani le prime prove libere, domenica la gara in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 GP MISANO, IL PROGRAMMA SU SKY SPORT

Il primo dei due GP consecutivi di Misano deve ancora cominciare (le prove libere sono in programma domani, il giovedì è dedicato alla consueta conferenza piloti), ma arrivano subito ottime notizie tra i piloti italiani: in griglia di partenza ci sarà anche Francesco Bagnaia, che era caduto a Brno fratturandosi la tibia destra. La visita medica sostenuta dal pilota del Team Pramac ha avuto esito positivo, Pecco è stato dichiarato "Fit" ottenendo dunque il via libera a correre.