GP Misano, Libere Moto2: 1° Bastianini, 5° Marini

Nel giorno in cui annuncia di aver firmato con la Ducati per il 2021, Bastianini si prende anche il miglior tempo in Moto2 dopo le prime due sessioni di prove libere a Misano. Alle sue spalle vicinissimi Lowes (+0.059) e Fernandez (+0.115). Quarto Bulega, quinto il leader del Mondiale Marini

Non ci si annoia con la Moto2, nemmeno il venerdì. Ci ha pensato Enea Bastianini (fresco di promozione in MotoGP dal 2021 con Ducati-Avintia al posto di Zarco) a dare una scossa alla prima giornata di prove. Al pomeriggio il romagnolo s’è messo dietro tutti, prendendosi la prima posizione virtuale e lasciando a bocca asciutta Sam Lowes che aveva dominato la mattinata (e indipendentemente dalle qualifiche domenica partirà dalla pit lane a causa della penalità rimediata in Austria).

Anche Nicolò Bulega ha fatto la sua parte: ottavo al mattino, quarto al pomeriggio e infine quarto nella combinata, davanti a Luca Marini (buon ritmo fin dal mattino) e Fabio Di Giannatonio che confermano la partenza positiva degli italiani. Tra i quali va incluso Marco Bezzecchi, reduce dalla vittoria in Austria e pronto a confermarsi sul circuito di casa. Restano fuori dai quattordici Baldassarri (per soli 6 millesimi), Manzi, Corsi e Dalla Porta.

Da rilevare l’assenza di Jorge Martin, positivo al Covid-19 e confinato ad Andorra. Lunedì lo spagnolo effettuerà un tampone per verificare la presenza del virus e in caso negativo proverà a rientrare per la seconda gara sul circuito di Misano. Un brutto colpo per il pilota della Kalex-KTM, in lizza per la classifica del Mondiale dove al momento è secondo a pari merito con Bastianini.