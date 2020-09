Misano, Moto3: 1° Fernandez, 5° Migno, 6° Vietti

Fernandez è il migliore del primo giorno in pista, a Misano: alle sue spalle Rodrigo e Suzuki. 4° il leader del Mondiale Arenas, poi c'è la coppia dello Sky Racing Team VR46 Migno-Vietti. Domenica le gare live su Sky: Moto3 alle 11, Moro2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Nella Romagna dei motori e dei talenti delle due ruote, nella prima giornata della Moto3 svetta uno spagnolo, davanti a un argentino e a un giapponese. Nell'ordine: Fernandez, Rodrigo e Suzuki. Succede nella Moto3 di oggi dove i valori possono ribaltarsi nel tempo di un turno di prove. È troppo presto per trarre indicazioni definitive, ma di certo gli italiani hanno fatto un po' più di fatica. Eccezion fatta per Andrea Migno e Celestino Vietti che nel pomeriggio, e nella combinata, si sono ritrovati separati da quattro decimi e comunque in una promettente quinta e sesta posizione.

Arbolino meglio al mattino che al pomeriggio (settimo e poi ventiduesimo), undicesimo Foggia, tredicesimo Fenati, Nepa, Antonelli, Rossi e Pizzoli (con Arbolino) da rivedere sabato perché hanno chiuso il primo giorno tutti fuori dai primi 14. Nemmeno Ogura ha brillato, (quattordicesimo), mentre il leader del mondiale Arenas ha chiuso in quarta posizione. Piccola lezione di comportamento: vietato bordeggiare lungo la pista, in attesa del vento giusto (tradotto: il traino migliore, la scia più veloce…). Lezione impartita a un gruppetto di sette piloti sanzionato alla fine del primo turno con un ritardo sostanzioso (15 e 10 minuti) da scontare in quella successiva.