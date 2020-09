Xaus: "Bastianini in MotoGP con Avintia nel 2021"

Ruben Xaus, team manager del team Avintia, presenta le novità in vista nel suo box per il 2021: "Zarco non sarà con noi l’anno prossimo, sono sicuro al 99% che Bastianini si unirà alla nostra squadra". Il 22enne Enea passerà quindi dalla Moto2 alla MotoGP nella prossima stagione, la Ducati si assicura uno dei giovani talenti italiani

Nel 2021 la MotoGP avrà un altro pilota italiano. Enea Bastianini, che quest’anno sta lottando per il titolo Moto2 (al momento è secondo in classifica), guiderà la Ducati del team Avintia. La notizia era già stata anticipata da Sky Sport, manca solo l’ufficialità, ma di fatto le parole di Ruben Xaus non lasciano dubbi: "Zarco non sarà con noi l’anno prossimo, sono sicuro al 99% che Bastianini si unirà alla nostra squadra", spiega il team manager dell’Avintia. Bastianini prenderà quindi il posto di Zarco, che nel 2021 passerà alla Pramac o nel team ufficiale Ducati.