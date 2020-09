Griglia Moto2: 1° Gardner, poi Marini e Bezzecchi

La coppia dello Sky Racing Team VR46 formata da Luca Marini e Marco Bezzecchi partirà dalla prima fila a Misano. Lowes conquista la pole, ma a causa di una penalità scatterà dalla pit-lane: al via davanti a tutti ci sarà Gardner, 2° nelle qualifiche. 4° posto in griglia per Bastianini

Una pole esagerata. Fantastica quanto inutile dal momento che Sam Lowes, nonostante il tempo strepitoso, quattro decimi sotto il record segnato in mattinata da Marco Bezzecchi, dovrà partire dalla pit lane. L'inglese deve infatti scontare una penalità per l'incidente causato in Austria con Chantra. Sulla prima casella si schiererà dunque Remy Gardner che proprio nel finale ha beffato un ottimo Luca Marini, terzo ma secondo in griglia, davanti al compagno di squadra Bezzecchi, amareggiato per una caduta. "Peccato, potevo fare di più, ma ero un filino largo…" ha spiegato il pilota dello Sky Racing Team VR46 che scatterà comunque dalla prima fila. "Sono in gran forma, il passo c'è e abbiamo lavorato bene per la gara".

Gara che potrebbe regalare un sogno ai tifosi italiani. Enea Bastianini apre infatti la seconda fila, contento ma un po' dispiaciuto per un piccolo errore nel giro buono: "Ho sbagliato nel primo settore - ha detto il romagnolo -, ma va bene così. Io, Marco e Luca giochiamo in casa. Vediamo da fare un bella battaglia domenica".

Lotta da seguire anche per le sorti del campionato dove Marini e Bastianini si contendono il primato separati da otto punti soltanto. In gara mancherà Jorge Martin, avversario temuto ma bloccato in Spagna perché trovato positivo al virus. Un brutto colpo per lo spagnolo che proverà a rientrare per la seconda tappa del gran premio riminese (lunedì è previsto un secondo tampone). Nella top ten è entrato anche Fabio di Giannantonio (nono tempo per lui) ma è mancato Nicolò Bulega, veloce al mattino prima d’incappare in una scivolata in Q1 che l'ha tagliato fuori dalla qualifica. Partirà diciottesimo davanti a Lorenzo Baldassarri. Piccolo segnale di ripresa di Lorenzo Dalla Porta, per la prima volta finito direttamente in Q2. Non una gran qualifica poi, ma un quindicesimo posto che segna un passo avanti rispetto a quanto visto nella prima parte del campionato.