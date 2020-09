MV Agusta, livrea dedicata alla Polizia. VIDEO

Novità per la MV Agusta in questo weekend e nel prossimo, che si terranno sullo stesso circuito di Misano: livrea speciale in omaggio alla Polizia di Stato

Livrea inedita per la MV Agusta sul tracciato di Misano (che ospita due gare consecutive del Motomondiale): in questo weekend e nel prossimo il team di Moto2 i colori delle moto rappresenteranno un omaggio alla Polizia di Stato. Giovanni Cuzari, CEO & Team Owner MV Agusta Forward Racing: "Si tratta di un importante progetto ha come intento quello di parlare di etica utilizzando il nostro canale sportivo, che coinvolge ogni fascia d'età. I due messaggi principali che vogliamo far passare sono il 'Never Drink & Drive', quindi bere consapevolmente, e il guidare in sicurezza: correre è un'emozione meravigliosa ma lo si deve fare solo in pista ed in sicurezza".