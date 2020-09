Antenna e auricolari: novità in pista a Misano venerdì, nel corso delle prime due prove libere. Bradl ha sperimentato uno speciale sistema di team radio, per aumentare la comunicazione dai box fornendo indicazioni come rad flag o bandiera gialla. Si tratta del primo di una serie di test di Dorna, non è escluso che in futuro si possa fare un ulteriore step superando la sola ricezione passiva da parte del pilota

LA GRIGLIA DI MISANO