Valentino è soddisfatto dopo il 4° posto in qualifica a Misano: "La Yamaha qui è molto competitiva, è una grandissima soddisfazione: cercheremo di fare il massimo in gara per raccogliere punti importanti per il campionato". La Direzione Gara ha fatto un test per introdurre il team radio in MotoGP: "Una buonissima idea, alzerebbe il livello del nostro sport". Sul nuovo casco con il viagra: "A Misano faremo due gare, a una certa età serve un aiutino per fare la doppia" GP MISANO, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

A Misano è stato il sabato delle Yamaha, con quattro M1 che partiranno davanti a tutti nella prima gara in programma al World Circuit "Marco Simoncelli". Rossi ha iniziato al meglio la giornata, chiudendo in testa nelle prove libere 3. Segnali positivi, che hanno trovato una parziale conferma nelle qualifiche, chiuse da Valentino al 4° posto. Un risultato che il numero 46 commenta così ai microfoni di Sky Sport: "È stata una buona giornata, già a partire dalle Libere 3 dove ho chiuso in testa, è sempre bello arrivare primo, qui a Misano ancora di più. Nel pomeriggio ho fatto un po' più di fatica, ma come passo non sono messo male. Siamo davvero contenti, perché la nostra moto qui è molto competitiva, ed è una grandissima soddisfazione, soprattutto dopo le due gare in Austria in cui abbiamo sofferto tanto. Dovremo cercare di fare il massimo in gara qui a Misano per raccogliere punti importanti per il campionato, perché siamo tutti lì vicini, la situazione cambia incredibilmente, c’è un bilanciamento estremo, al punto che in una pista fai fatica a stare nei primi dieci, e nell’altra invece ci sono quattro Yamaha davanti a tutti. Sarà dura perché Quartararo e Vinales hanno un grandissimo passo, anche Morbidelli va forte, però ci dobbiamo provare, bisogna cercare di lottare per il podio".

"Il team radio in MotoGP è una buonissima idea" approfondimento Misano, Bradl testa sistema di team radio. VIDEO Nella seconda sessione di prove libere del GP di Misano, Stefan Bradl ha applicato un’antennina sulla tuta: si tratta di un esperimento di comunicazione radio tra il pilota e la direzione gara. Una logica che può portare all’introduzione di un vero e proprio team radio in MotoGP, proprio come succede in Formula 1, anche se per adesso la comunicazione è unidirezionale: soltanto dalla direzione gara verso il pilota. Martedì 15 settembre questa tecnologia sarà provata da tutti i piloti nei test che si svolgeranno a Misano. Un’idea che piace molto a Rossi: "Introdurre il team radio in MotoGP è una buonissima idea, a me piace. Nella mia carriera ho fatto tante gare di auto, lì tutti parlano con le radio, ed è veramente bello. È vero che in moto è un po' più difficile, però è bello essere in contatto con il box anche quando sei in pista, durante le prove, durante la gara, anche per una questione di sicurezza perché ti segnalano la presenza di una bandiera gialla. Aiuterebbe uno sport top come il nostro ad alzare il livello. Inoltre è bello sentire i team readio, sarà interessante".