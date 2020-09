McPhee vince a Misano. Ogura e Suzuki sul podio

Quando la prudenza non basta e un Mondiale avviato su un binario deraglia all’improvviso. Albert Arenas, leader sicuro della classifica (25 punti di vantaggio prima di Misano) ha corso quasi tutta la gara ai margini del gruppo. S’è tenuto in disparte, lontano dalle gomitate che si rifilavano senza ritegno davanti a lui. Ha atteso, sornione, gli ultimi giri per portarsi al terzo posto. Un gioco da ragazzi, per un pilota esperto come lui. Ma l’imprevisto è sempre in agguato e lo spagnolo ha sbagliato. È caduto perdendo l’anteriore, lasciando la porta aperta al recupero in campionato di McPhee e Ogura. L’inglese ha vinto la roulette degli ultimi due giri. Un finale straordinario per intensità. Suzuki ha chiuso terzo dribblando carenate a ogni rettilineo, cercando spazi impossibili dove infilarsi a ogni curva, cedendo solo nell’ultimo curvone al connazionale Ogura che adesso ha messo il fiato sul collo di Arenas nella corsa al titolo (solo 5 punti di differenza).