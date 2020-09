Mondiale sempre più equilibrato in MotoGP dopo la gara di Misano vinta da Morbidelli davanti a Bagnaia. Quartararo cade due volte, Dovizioso chiude 7° e passa in vetta. I primi 10 piloti sono raccolti in 28 punti

GP SAN MARINO: TRIONFA MORBIDELLI, 2° BAGNAIA, 4° ROSSI