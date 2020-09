I piloti della MotoGP di nuovo in pista a Misano (dove questo weekend si terrà il GP dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini) fino alle 18 per una giornata di test ufficiali. Non c'è il vincitore del GP di San Marino, Morbidelli: problema allo stomaco per il pilota del Team Petronas. Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), sul web aggiornamenti in tempo reale con il live-blog di skysport.it