Il pilota del team Suzuki all'ultimo giro si prende il 3° posto a Misano, negando a Vale la festa per il 200° podio: "Mi dispiace, ha fatto un grande weekend. Ma le gare sono così, in quel momento era solo un oggetto davanti a me in pista. Non dimenticherò mai questo sorpasso"

I tifosi (tornati nelle tribune per la prima volta nel Motomondiale) stavano già per assaporare la tripletta italiana sul podio con Morbidelli, Bagnaia e Rossi, quando sul tracciato di Misano nell'ultimo giro è arrivata la zampata di Mir su Valentino. Il pilota della Suzuki si è scusato a fine gara: "Mi dispiace avergli tolto il podio, perchè ha davvero fatto un grande weekend. Ma le gare di MotoGP sono così, in quel momento lui era solo un oggetto davanti a me. Ho dato tutto, mi sentivo bene, era la mia giornata, il feeling con la moto è aumentato nel corso della gara, ero forte in staccata, ho visto la chance di salire sul podio e non me la sono fatta scappare. Non dimenticherò mai questo sorpasso".