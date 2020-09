Dalla pole al 6° posto, Vinales non usa mezzi termini per definire la gara di Misano: "Un disastro, la moto che non va, le gomme non c'entrano. Ho cambiato stile di guida 70 volte ma i risultati non arrivano, la situazione è frustrante, così non posso lottare. Un problema mentale? Non scherziamo, sabato ho fatto il record di pista, non posso avere disimparato a guidare in 24 ore"

Il vincitore del GP di San Marino è Morbidelli con la Yamaha del team Petronas, quella di Rossi è 4^, domenica amara invece per Vinales (6°) e Quartararo (a terra e superato da Dovizioso in cima al Mondiale. In particolare, Vinales al termine del GP di San Marino non nasconde la propria delusione: "La mia gara è stata un vero disastro, ma ormai si ripete sempre la stessa storia in ogni gara: poco grip dietro, è impossibile lottare con gli altri, oggi mi hanno sorpassato troppo facilmente sia le Suzuki sia le Ducati. La sensazione di quando mi ha superato Bagnaia nel rettilineo è stata incredibile. Quando la moto va posso essere davanti con i migliori, ma quando non va è molto difficile". Il pilota spagnolo della Yamaha era scattato dalla pole: "La moto non funziona, ma non è questione di gomme. Problema mio, di testa? Non scherziamo, non credo proporio, non posso aver dimenticato nell'arco di 24 ore come guidare, oltre alla pole ieri ho anche firmato il record della pista. Ho cambiato 70 volte il mio stile di guida con la Yamaha, ma i risultati non sono mai arrivati, è frustrante".