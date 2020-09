Valentino Rossi ha dimostrato di essere tra i piloti più in forma a Misano, le Yamaha si adattano bene a questo circuito, come dimostrano le quattro M1 che scatteranno davanti a tutti sulla griglia di partenza: la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sul web la cronaca in tempo reale con il live blog di skysport.it

Mai come in questo Mondiale possiamo dire che ogni gara è pronta a regalarci un nuovo vincitore. Fino a questo momento abbiamo visto 4 differenti piloti salire sul gradino più alto del podio nei primi 5 GP. L'equilibrio che si respira in pista è facilmente riscontrabile anche nella classifica del Mondiale: la differenza tra il primo in classifica (Quartararo) e il settimo in classifica (Rossi) è di 25 punti, ovvero una vittoria. Ci aspettiamo quindi di vivere un primo GP di Misano ricco di emozioni, con le Yamaha sicure protagoniste dopo l'ottima prestazione in qualifica: ci sono quattro M1 davanti a tutti sulla griglia di partenza. La gara della MotoGP scatta alle 14. Sarà preceduta da ben tre gare: MotoE alle 10, Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sul web la cronaca in tempo reale con il live blog di skysport.it. Sarà un evento storico, perché per la prima volta dopo il lockdown per la pandemia coronavirus, il pubblico tornerà sugli spalti, anche se con un numero ridotto di presenze. Non solo MotoGP: questa domenica la Formula 1 corre uno storico GP al Mugello, anche questo da vivere su Sky, la casa dei motori: partenza in programma alle 15:10.