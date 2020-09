Tra i protagonisti del GP di San Marino (concluso al 2° posto al rientro dall'infortunio di Brno), Bagnaia è in primo piano in MotoGP anche per il ballottaggio con Zarco : resta da definire chi affiancherà Miller nel team ufficiale a partire dal prossimo anno. "Dopo la gara è venuto a trovarmi sul camion Zarco, abbiamo scambiato qualche parola. Mi piace che ci sia questa lotta tra noi per il posto da pilota ufficiale, mi piace ancora di più che ci sia questo rapporto tra noi. Peraltro siamo due piloti Ducati, quindi è giusto che sia così", dichiara Bagnaia.

Tardozzi sostiene che Pecco somigli molto a Lorenzo: "Effettivamente come stile mi sento vicino a Jorge, anche se spero di rimanere più anni in Ducati rispetto a lui...", risponde Bagnaia. Cresciuto nell'Academy VR46 di Rossi, Pecco sul rapporto in pista con Valentino spiega: "Quando lo vedevo in pista era sempre qualcosa di diverso per me, perché quando cresci con un idolo e poi ti trovi a correre contro di lui è sempre qualcosa di speciale e strano. L'anno scorso non voglio direi che fossi nei guai, ma mi trovavo di più a fare dei ragionamenti in certi momenti, mentre quest'anno sono più a mio agio con la moto e gareggio contro di lui come normalmente faccio al Ranch. È strano, ma adesso è come gareggiare contro Dovi o altri piloti…".