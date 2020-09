Ducati ufficiale, chi al fianco di Miller l'anno prossimo? Il direttore sportivo del team Paolo Ciabatti ne ha parlato a Sky, soffermandosi su Bagnaia, autore di 2° grandioso posto di Bagnaia al rientro dopo l'infortunio di Brno, dove si era fratturato la tibia destra scivolando nelle Libere: "Ha fatto un passo nella direzione giusta, verso la Ducati ufficiale. Aveva fatto vedere nella seconda gara di Jerez che riusciva a guidare la Ducati in modo veramente efficace, purtroppo il 2° posto era sfumato per un problema al motore ma qui è riuscito a riprendersi quello che gli era mancato in Spagna. Prestazione eccezionale, gara convincente, tutto pur non essendo al 100% della forma fisica", spiega Ciabatti ad Antonio Boselli. Quando l'annuncio sulla coppia del team ufficiale del 2021? "O subito prima o subito dopo la gara di Barcellona, in programma il 27 settembre".