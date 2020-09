Il maestro e suoi discepoli. Si allenano insieme, condividono gioie e insuccessi. Talvolta si affrontano in pista. In duelli intensi, nel rispetto del fair play sportivo e di un’amicizia che può essere messa alla prova, certo, ma giusto il tempo di una gara. Come è successo domenica a Misano. Con Rossi, Morbidelli e Bagnaia. Hanno vinto i giovani ma il il Dottore, salito in cattedra nel circuito di casa, ha perso con eleganza, accettando il verdetto che in fondo lo premia come scopritore di talenti. Gli stessi che in pista, posso rendergli la vita difficile. Ma questo, in fondo, lui l’aveva capito da tempo. La VR46 Riders Academy è una sua creazione, che funziona e prepara i campioni di oggi e domani. Valentino è l’esempio, ma certo il talento non si crea dal nulla. Al massimo lo si può affinare, modellare, coltivare.