Fin qui è stato un Mondiale apertissimo, con cinque vincitori diversi nelle prime sei gare. Questo porta tutti i piloti a restare aggrappati al sogno di vincere il titolo. Fra questi c'è anche Rossi, distante 18 punti dal leader della classifica Dovizioso. Questo weekend si torna in pista a Misano per il GP dell'Emilia Romagna: un'occasione unica per Valentino di raccogliere punti preziosi e riscattarsi dopo il podio sfumato all'ultimo giro nel GP di San Marino

Misano atto secondo. Domenica 20 settembre il Motomondiale torna sul circuito romagnolo, carico di speranze, ansioso di rivincite e di conferme. Rossi ha perso il podio per un soffio. Morbidelli e Bagnaia hanno raccolto il suo testimone. Per il momento, visto che il Dottore è in forma e al prossimo giro cercherà la rivincita. Non sarà facile, perché in pista hanno brillato anche le Suzuki di Mir e di Rins. E perché da una gara con l’altra può cambiare ancora tutto. Cinque vincitori diversi in sei gare sono la conferma di una stagione singolare. Dove i valori in campo variano da una pista all’altra, e talvolta anche sullo stesso circuito.