Marc Marquez ha ripreso gli allenamenti tra corsa e bici, come dimostrato da lui stesso sui social, ma sulla data del rientro non arrivano aggiornamenti dal pilota spagnolo. Il fratello Alex ne ha parlato con i giornalisti a Misano: "Non so quando possa tornare, non lo sa nemmeno lui. Di sicuro lo farà solo quando sarà al 100%. La sua assenza si fa sentire. Parliamo della Honda, ci confrontiamo ma una cosa è farlo sul divano di casa, un'altra averlo in pista"

MARQUEZ, ALLENAMENTO IN BICI