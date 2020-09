GP Emilia Romagna, numeri e curiosità

Dovizioso è leader del Mondiale con 76 punti, 6 in più di Quartararo. La media è un quarto posto a gran premio, ma il francese non brilla da quattro gare e anche Morbidelli gli è vicino in classifica, a soli 13 punti di distanza GP EMILIA ROMAGNA E DELLA RIVIERA DI RIMINI LIVE SU SKY: LA GUIDA TV

76 punti in 6 gare non fanno una media da quarto posto, ma Andrea Dovizioso è comunque in testa al Mondiale con 6 punti di vantaggio su Quartararo, 12 su Miller, 16 su Mir e 18 su Rossi e Vinales. Se DesmoDovi riuscirà a rendere la sua Ducati più incline alle proprie esigenze di guida, il campionato potrebbe indirizzarsi sulla strada giusta.

approfondimento Mondiale MotoGP, Dovizioso passa in vetta Nel frattempo El Diablo ha toccato il punto più basso della propria stagione: nelle ultime 4 gare ha conquistato appena 20 punti, meno di quanto aveva messo da parte con la prima vittoria di Jerez. Morbidelli dal canto suo si sta prendendo le proprie rivincite sul compagno di squadra. Il francese dista solo 13 punti: senza il guasto al motore in Andalusia e l'incolpevole incidente in Austria, ora potrebbe essere quasi in testa al Mondiale.