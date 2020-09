Andrea Dovizioso scatterà dalla 10^ posizione nel GP Emilia Romagna di MotoGP. Una qualifica non semplice per il pilota della Ducati, che difende la prima posizione nel Mondiale: "E' un vero peccato partire al 10° posto - ha spiegato il 'Dovi' a Sky Sport -. Avevo detto che sarebbe stato importante partire nelle prime due file e non ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente il distacco non è molto, però siamo decimi. Siamo più competitivi, ma in tanti piloti hanno avuto un passo importante e sarà decisiva l'usura delle gomme, fattore che al momento non conosciamo. La situazione non è facile, lo vedo dai dati che bisogna impostare la frenata e l’inserimento in un determinato modo, ma è in una direzione diversa da quanto abbiamo costruito in questi anni. Non mi viene istintivo, anche se vedo dai dati qual è il problema. Posso avvicinarmi, ma è qualcosa di molto diverso dallo scorso anno, quando avevamo trovato dei benefici. Ci sta costando trovare una soluzione".