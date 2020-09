Nel sabato del GP dell’Emilia Romagna, Dovizioso ha scelto di indossare una tuta con un dettaglio molto particolare. Sulla parte posteriore, dove prima c’era la scritta "undaunted" (imperterrito), adesso compare la parola inglese "unemployed", ovvero disoccupato. Un riferimento simpatico al fatto che al momento Andrea non ha un contratto per la stagione 2021, dopo l’annuncio del suo addio alla Ducati ufficiale al termine del Mondiale in corso

BAGNAIA, NUOVO RECORD DELLA PISTA A MISANO