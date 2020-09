Battaglia Bagnaia-Vinales per la vetta: Pecco ha sorpassato lo spagnolo al 6° giro passando al comando. Tante cadute in avvio: Aleix Espargaro e Morbidelli alla curva 8, Rossi alla 4. I due piloti italiani rientrano in pista, finchè Vale a 11 giri dal termine decide di tornare ai box e fermarsi. Calo di potenza alla Ducati di Miller, costretto a ritirarsi. Dovizioso e Petrucci lottano per un posto nella top ten

MOTO3: 1° FENATI, 2° VIETTI. MOTO2: 1° BASTIANINI, 2° BEZZECCHI