Maverick Vinales centra a Misano la terza pole del 2020, la seconda nel giro di una settimana: "Giro non perfetto, ma abbiamo fatto un passo in avanti". Sulla gara, dopo le difficoltà della scorsa settimana: "Non vogliamo entrare in battaglia, se parto davanti è una situazione migliore per me. Il GP di sette giorni fa? Sbagliata la scelta delle gomme" GP EMILIA ROMAGNA LIVE SU SKY: LA GUIDA TV

Maverick Vinales si conferma un fulmine nelle qualifiche, centrando a Misano la sua 12^ pole in top-class, la terza del 2020, la seconda consecutiva nel giro di una settimana. Il pilota della Yamaha, che convertito in vittorie solo 2 pole su 11 in MotoGP (le prime due: Losail e Le Mans 2017) è soddisfatto di quanto mostrato, anche se in gara sarà tutta un'altra storia: "Abbiamo fatto un passo in avanti importante, anche se è la gara quella che conta. La squadra ha lavorato bene venerdì, siamo migliorati rispetto alla gara scorsa - ha detto lo spagnolo a Sky Sport -. Dobbiamo spingere fin dall'inizio, proprio per verificare che queste modifiche funzionino. Non ho fatto un giro perfetto, ma l'importante è la gara"

"Non vogliamo entrare in battaglia, ma andare via da soli" Vinales ha conquista due pole in qualifiche consecutive per la prima volta da Valencia 2018-Qatar 2019, anche se l'obiettivo è già centrato su domenica: "Se parto davanti e sono primo, sono in una situazione di maggior confort - ha detto Vinales a Sky Sport -. Non dobbiamo entrare in battaglia, ma provare a essere primi e andare via. Gomme? A me piace molto hard-medium, ma anche con entrambe le medie mi trovo bene e posso spingere un po' di più".