Francesco Carchedi, Capotecnico di Mir, intervistato da Sandro Donato Grosso: "Come frena e come entra in curva, queste sono le sue forze in pista. Non è ancora un pilota completo, ma l'anno scorso abbiamo lavorato tanto sul consumo delle gomme e sullo stile di guida, è migliorato. La lotta al titolo? Per ora lui stesso ha sottolineato di voler ragionare gara dopo gara, tra un mese faremo i conti, per ora l'importante è dare il 100% in ogni GP".