Gara sfortunata per Franco Morbidelli al Gp dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini: il pilota della Yamaha Petronas, che è stato tamponato da Aleix Espargaró nelle prime curve e ha chiuso al nono posto, ha raccontato di non essere stato bene durante tutto il weekend. Poi ha svelato un retroscena, spiegando il perché del casco omaggio a Spike Lee. "Mi ha chiamato ed è stato bellissimo. Mi ha detto di vincere di nuovo: ora chi glielo spiega che non ce l'ho fatta?"