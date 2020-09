La rimonta dopo una brutta partenza permette ad Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) di festeggiare il titolo iridato del Campionato del Mondo Supersport 2020. Scatta dalla quinta casella e alla bandiera a scacchi batte tutti, centrando il 10° successo stagionale. Per lui il primo appuntamento della storia della classe intermedia in pista al Circuit de Barcelona-Catalunya per il Round Acerbis di Catalogna è davvero indimenticabile. Per Locatelli ci sono ancora altre possibilità di successo in questo 2020; il suo dominio non conosce limiti e vincendo tutte le gare in programma potrebbe quindi superare la striscia di 12 vittorie firmate da Marc Marquez nel 2014 in MotoGP. Podio completato da Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) e Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing). Quarto l'altro italiano Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse).