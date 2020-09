SBK: gli "Up & Down" del weekend di Barcellona

Dopo i test svolti in estate, il Mondiale Superbike ha finalmente fatto tappa per la prima volta sul circuito di Barcellona, centro nevralgico del motorsport internazionale. Con i suoi rettilinei e le sue lunghe percorrenze la pista ha esaltato le caratteristiche di diverse moto, regalando degli interessanti colpi di scena. Il solito Jonathan Rea ha fatto la differenza tra le Kawasaki, le Ducati sono state protagoniste con i due Aruba e con Michael Ruben Rinaldi, Yamaha ha perso Razgatlioglu per un infortunio nel warm up, ma ha trovato Michael Van Der Mark e Garrett Gerloff su livelli altissimi. Anche Honda sembrava messa bene con Alvaro Bautista, che dopo un quinto posto sabato è però caduto in Superpole Race e non è partito in Gara 2 per problemi tecnici. Vediamo chi ha brillato e chi ha faticato sull’asfalto di Montmelò.