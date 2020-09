Bagnaia: "La caduta di Misano resta un mistero"

Pecco torna sulla scivolata di domenica scorsa: "Gli uomini Ducati l'hanno analizzato mille volte, ma non c'è una spiagazione. Questo weekend sarà importante non commettere errori e finire la gara"

Motomondiale senza soste: dall'Italia alla Spagna, si riparte con il GP di Catalunya. Bagnaia, a terra a 7 giri dal termine del GP dell'Emilia Romagna, quando era al comando della gara, torna sull'episodio di domenica scorsa: "Gli uomini Ducati hanno continuato ad analizzare quanto successo ma non sanno ancora spiegarselo nemmeno loro. Rispetto ai giri precedenti è stato davvero strano, stavo andando più piano, non ce ne capacitiamo. Ma siamo stati davvero competitivi, questo è quello che dobbiamo portarci dietro dall'ultimo weekend", spiega Pecco a Sandro Donato Grosso. I temi di questa settimana: "Il grip sarà inferiore, dovremo stare attenti a non commettere errori, spero di riuscire a finire la gara...".