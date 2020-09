Ducati, Ciabatti: "Martin in Pramac dal 2021"

"Al 99% comunque siamo convinti di dove correranno i nostri piloti sotto contratto, ossia Miller , Bagnaia , Zarco e, ora possiamo dirlo, Martin , che passerà con noi dalla Moto2 alla MotoGP", ha aggiunto Ciabatti intervistato da Antonio Boselli. Su Martin: " Ci piace molto da tanto tempo , siamo contenti che possa essere con noi dal prossimo anno . Finalmente è rientrato dopo aver saltato le gare per covid-19, ho visto che è andato forte, su questa pista vorrà rimettersi in gioco per il Mondiale, vedremo come andrà".

"Stile di Bagnaia funziona"

Ciabatti ha anche commentato il momento di Bagnaia, anche in relazione alle difficoltà degli altri piloti Ducati: "Per fortuna è riuscito a interpretare il pacchetto moto-gomme molto bene in tutte le gare che ha fatto quest'anno, evidentemente quello stile di guida funziona. Impararlo non è semplice per i piloti che guidano la Ducati da tempo, devono imparare certi automatismi".