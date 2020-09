Al termine del venerdì del Montmeló, chiuso al 20° posto, il pilota Pramac evidenzia le difficili condizioni atmosferiche: "Non ho mai avuto così poco grip in vita mia, con il 10% di gas iniziava a scivolare il posteriore. Con questo vento facevo vela in staccata, in una situazione mi sono anche spaventato, perché ho iniziato a frenare e la moto mi ha spinto contro il muro. Sono sicuro che, con il miglioramento delle condizioni, le Ducati andranno meglio"

Il vento e la mancanza di grip hanno condizionato il venerdì di Libere a Barcellona. Pecco Bagnaia ha chiuso le prime due sessioni di prove con il 20° tempo nella classifica combinata. Un risultato al di sotto delle aspettative, soprattutto in una pista come il Montmeló dove le Ducati possono andare forte: "Non ho mai avuto così poco grip in vita mia, neanche in Argentina quando c’era terra in pista – spiega Bagnaia ai microfoni di Sky –. Questa situazione la stiamo soffrendo principalmente noi, a vedere gli altri non sembra che abbiano tutti questi problemi. Con il 10% di gas iniziava a scivolare il posteriore, le mie gomme non si scaldano e non riesco a sfruttare il potenziale. Il problema è che queste gomme sono state scelte per temperature più alte di 10 gradi, così si fa un po' fatica. Abbiamo provato a fare diverse cose, ma nessuna di queste ci ha portato i risultati sperati. Con questo vento facevo vela in staccata, in una situazione mi sono anche spaventato, perché ho iniziato a frenare e la moto mi ha spinto contro il muro. Non è stato bello".