Rossi: "Domani annuncerò il passaggio in Petronas"

Sabato 26 settembre arriverà l’ufficialità del passaggio di Rossi in Petronas per la stagione 2021. La conferma arriva dallo stesso Valentino, che dopo le Libere del GP della Catalunya ha dichiarato: "Domani ci sarà l’annuncio, sono contento di andare in Petronas perché tecnicamente sono molto validi. Sarebbe bello avere anche mio fratello Luca in MotoGP". Contratto di un anno: la prossima estate, in base ai risultati di Rossi, si valuterà se continuare anche nel 2022

