Moto3, Arbolino: pole da urlo all'ultimo giro

Con un finale da urlo Arbolino conquista la pole con tanto di record della pista a Montmeló, poco dopo aver chiuso i dettagli del passaggio in Moto2 con Intact Gp. 2° Fernandez, 3° Rodrigo. Antonelli in seconda fila, scatterà dalla 6^ posizione. Attenzione perché domenica cambiano gli orari delle gare: F1 alle 13.10, Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15

Sesta pole in Moto3, Tony Arbolino s'impone d’autorità all'ultimo giro delle qualifiche. Giro monster, senza aiuti (leggi scie), sette decimi sotto il record della pista in Moto3 (a 8 secondi dai migliori tempi della MotoGP in questa edizione). Il milanese è a posto già dai primi turni, sereno e tranquillo, forse con la mente proiettata alla Moto2 dove correrà l'anno prossimo con il team Intact GP (notizia ufficializzata in questi giorni). Qualifica combattuta comunque, tra Tony e un super Fernandez, in lizza fino all'ultimo minuto, prima di cadere rovinosamente (ma senza conseguenze fisiche) forzando al limite e chiudendo comunque secondo. C'ha provato anche Fenati, galvanizzato dal successo di Misano, virtualmente in prima fila ancora a pochi minuti dalla conclusione, salvo ritrovarsi infine quindicesimo.

La Moto3 si conferma infatti la solita giostra di posizioni, tra scie più o meno fortunate, giochetti e astuzie che fino al traguardo rendono incerta la griglia. Griglia che domani vedrà in prima fila anche Rodrigo e in seconda, col sesto posto, un ottimo quanto imprevisto Antonelli che si prende la scena anche nel suo team, orfano di Suzuki in convalescenza per l'operazione all'avambraccio destro fratturato in qualifica a Misano. Davanti a lui scatterà il leader del Mondiale Arenas, capace di tenersi dietro un aggressivo Masia, mentre il suo diretto inseguitore Ogura è finito parecchio distante, a chiudere l'ottava fila. Luci e ombre nello Sky Racing Team VR46: più avanti Migno (undicesimo), molto in ritardo Vietti, diciassettesimo dopo tre turni di prove quasi sempre tribolate.