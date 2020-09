I tifosi più fortunati del Motomondiale conoscono bene l’autografo di Rossi, essendo tra i souvenir più desiderati nel paddock. Ma come sarà la firma autentica di Valentino? Con quale grafia ha siglato il contratto con Petronas per il 2021? Sandro Donato Grosso ha chiesto al 46 di mostrarci la differenza tra autografo e firma reale. Rossi si è prestato al gioco, da cui è nato un simpatico siparietto. "Occhio Vale, che te la chiede per le cambiali", esclama scherzando Pasini

ROSSI IN PETRONAS NEL 2021: L'ANNUNCIO