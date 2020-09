Nel 2018 la prima vittoria della carriera a Montmel贸 in Moto2, nel 2020 sullo stesso tracciato la terza in MotoGP con tanto di sorpasso in vetta al Mondiale: emozioni speciali per Fabio Quartararo dopo il GP di Catalunya, il Diablo cos矛 come due anni fa non trattiene le lacrime sul podio

QUARTARARO: "MI CONSIDERANO ITALIANO SOLO QUANDO VINCO"