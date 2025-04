Aleix Espargaró scenderà in pista a Jerez come wild card della Honda. Il pilota catalano è diventato collaudatore della casa giapponese dopo il suo ritiro lo scorso novembre (quando era "capitano" dell'Aprilia). Si tratta quindi del suo primo Gran Premio in sella a una Honda. Il GP di Spagna, in programma dal 25 al 27 aprile, sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

A breve rivedremo Aleix Espargaró in pista a competere con gli altri piloti della MotoGP, almeno per una gara. Venerdì 18 aprile è arrivata infatti la conferma ufficiale da parte della HRC che il collaudatore della Honda parteciperà come wild card al quinto appuntamento della stagione 2025, in programma a Jerez, in Spagna, dal 25 al 27 aprile (da seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Per il catalano è la prima gara dal momento del suo ritiro come pilota a tempo pieno nella passata stagione (quando era "capitano" dell’Aprilia). La sua ultima gara si è svolta infatti a Barcellona nel novembre scorso. A Jerez sarà quindi il debutto ufficiale per Aleix Espargaró in sella alla Honda in un Gran Premio. Proprio questa settimana, Aleix Espargaró è sceso in pista a Valencia per due giorni di test privati con la RC213V. Adesso il pilota catalano è pronto per rivivere le emozioni di una gara della MotoGP.